Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in New York City Area tại VMware dao động từ $200K mỗi year cho P3 đến $488K mỗi year cho P6. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $311K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)