VK Mức lương

Mức lương tại VK dao động từ $16,887 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của VK. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Kỹ sư iOS

Kỹ sư Android

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Quản Lý Sản Phẩm
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $39K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $80.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $36.6K

Nhà thiết kế giao diện người dùng

Quản Lý Dự Án
Median $45.4K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$16.9K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$18.2K
Phát Triển Kinh Doanh
$47.2K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$201K
Kỹ Sư Phần Cứng
$101K
Nhân Sự
$31.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$47K
Pháp Lý
$32K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$37.3K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$62.6K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$70.2K
Nghiên Cứu Viên UX
$34.7K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại VK, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at VK is Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

