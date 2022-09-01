Danh bạ công ty
Virginia Tech
Virginia Tech Mức lương

Mức lương tại Virginia Tech dao động từ $33,150 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Y Sinh ở mức thấp đến $91,540 cho vị trí Kỹ Sư Vật Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Virginia Tech. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $68.6K

Kỹ Sư Phần Cứng
Median $42K
Kỹ Sư Y Sinh
$33.2K
Kỹ Sư Hóa Học
$51K

Kỹ sư nghiên cứu

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$78K
Kỹ Sư Vật Liệu
$91.5K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$75.4K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Virginia Tech is Kỹ Sư Vật Liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $91,540. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virginia Tech is $68,640.

