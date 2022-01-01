Danh bạ công ty
ViacomCBS Mức lương

Mức lương tại ViacomCBS dao động từ $61,762 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh ở mức thấp đến $413,055 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ViacomCBS. Cập nhật lần cuối: 8/29/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Quản Lý Sản Phẩm
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $307K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $134K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $121K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $209K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $160K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $213K

Kiến trúc sư dữ liệu

Marketing
Median $118K
Quản Lý Chương Trình
Median $150K
Quản Lý Dự Án
Median $105K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $110K
Kế Toán
$79.7K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$61.8K
Phát Triển Kinh Doanh
$328K
Biên Tập Viên Nội Dung
$92.5K
Nhân Sự
$413K
Pháp Lý
$131K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$134K
Vận Hành Marketing
$99.5K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$209K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $100K
Bán Hàng
$221K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$133K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$101K
Lịch Trình Phát Hành

33.33%

NĂM 1

33.33%

NĂM 2

33.33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ViacomCBS, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.33% hàng năm)

  • 33.33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.33% hàng năm)

  • 33.33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.33% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

