ViacomCBS Mức lương

Mức lương tại ViacomCBS dao động từ $61,762 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh ở mức thấp đến $413,055 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ViacomCBS. Cập nhật lần cuối: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.
33.33%
NĂM 1
33.33%
NĂM 2
33.33%
NĂM 3
Tại ViacomCBS, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.33% hàng năm)
33.33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.33% hàng năm)
33.33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.33% hàng năm)
Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.