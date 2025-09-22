Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Verkada dao động từ $195K mỗi year cho L2 đến $452K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $235K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Verkada. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
10%
NĂM 1
20%
NĂM 2
30%
NĂM 3
40%
NĂM 4
Tại Verkada, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
10% được phát hành trong 1st-NĂM (10.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.67% hàng tháng)
30% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.50% hàng tháng)
40% được phát hành trong 4th-NĂM (3.33% hàng tháng)
15%
NĂM 1
25%
NĂM 2
30%
NĂM 3
30%
NĂM 4
Tại Verkada, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
30% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.50% hàng tháng)
30% được phát hành trong 4th-NĂM (2.50% hàng tháng)
