Tổng thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in Greater Dallas Area tại Verizon là $180K mỗi year cho Principal Technical Program Manager. Gói thu nhập trung vị year in Greater Dallas Area có tổng giá trị $201K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Verizon. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
34%
NĂM 3
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
34% được phát hành trong 3rd-NĂM (34.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)