Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Raleigh-Durham Area tại Verizon dao động từ $105K mỗi year cho Solution Architect đến $157K mỗi year cho Principal Solution Architect. Gói thu nhập trung vị year in Raleigh-Durham Area có tổng giá trị $104K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Verizon. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
34%
NĂM 3
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
34% được phát hành trong 3rd-NĂM (34.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
