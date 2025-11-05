Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Chennai Metropolitan Area tại Verizon dao động từ ₹794K mỗi year cho MTS 1 đến ₹3.24M mỗi year cho MTS 4. Gói thu nhập trung vị year in Chennai Metropolitan Area có tổng giá trị ₹2.96M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Verizon. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
34%
NĂM 3
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
34% được phát hành trong 3rd-NĂM (34.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Verizon, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
