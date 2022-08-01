Veranex Mức lương

Mức lương tại Veranex dao động từ $83,580 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức thấp đến $180,900 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Veranex . Cập nhật lần cuối: 10/16/2025