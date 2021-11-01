Danh bạ công ty
Varicent Mức lương

Mức lương tại Varicent dao động từ $8,654 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $141,924 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Varicent. Cập nhật lần cuối: 9/14/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $86.2K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $142K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $94.3K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$73.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$8.7K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$114K
Marketing
$84.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$101K
Bán Hàng
$92.4K
Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$92K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Varicent là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $141,924. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Varicent là $92,181.

Tài nguyên khác