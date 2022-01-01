Danh bạ công ty
Vanguard Mức lương

Mức lương tại Vanguard dao động từ $50,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức thấp đến $348,250 cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Vanguard. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
TS02 $132K
TS03 $173K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $142K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $120K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
TS02 $133K
TS03 $153K
Quản Lý Dự Án
Median $128K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $195K
Kế Toán
Median $103K

Kế toán kỹ thuật

Nghiên Cứu Viên UX
Median $128K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $85K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $200K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $200K
Vận Hành Kinh Doanh
$348K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$144K
Dịch Vụ Khách Hàng
$137K
Thành Công Khách Hàng
$50.3K
Nhân Sự
$74.2K
Pháp Lý
$101K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$249K
Vận Hành Marketing
$131K
Quản Lý Chương Trình
$216K
Bán Hàng
$55.7K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Vanguard là Vận Hành Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $348,250. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Vanguard là $134,989.

