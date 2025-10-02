Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại ValueLabs là £44.6K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater London Area có tổng giá trị £44.8K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ValueLabs. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
