Upgrade Mức lương

Mức lương tại Upgrade dao động từ $54,880 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $211,050 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Upgrade . Cập nhật lần cuối: 11/16/2025