Upgrade Mức lương

Mức lương tại Upgrade dao động từ $54,880 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $211,050 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Upgrade. Cập nhật lần cuối: 11/16/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $143K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $207K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$54.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$90.5K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$88.2K
Nhân Sự
$79.7K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$129K
Nhà Tuyển Dụng
$95.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$211K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Upgrade, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Upgrade, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Upgrade là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $211,050. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Upgrade là $105,800.

