United Nations Mức lương

Mức lương tại United Nations dao động từ $28,858 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $167,151 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của United Nations. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $167K
Trợ Lý Hành Chính
$106K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$33.7K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$109K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$155K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$95.3K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$33.4K
Quản Lý Sản Phẩm
$90.9K
Quản Lý Chương Trình
$75.3K
Quản Lý Dự Án
$28.9K
Câu hỏi thường gặp

