Unify Consulting Mức lương

Mức lương tại Unify Consulting dao động từ $145,725 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $221,100 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Unify Consulting. Cập nhật lần cuối: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$151K
Phát Triển Kinh Doanh
$153K
Vận Hành Marketing
$146K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$172K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$221K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Unify Consulting là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $221,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Unify Consulting là $161,500.

