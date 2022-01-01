Danh bạ công ty
Under Armour
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Under Armour Mức lương

Mức lương tại Under Armour dao động từ $32,401 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $284,415 cho vị trí Nhà Thiết Kế Thời Trang ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Under Armour. Cập nhật lần cuối: 9/21/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $128K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $96.8K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$240K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $118K
Nhà Thiết Kế Thời Trang
$284K
Nhân Sự
$172K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$165K
Marketing
$162K
Vận Hành Marketing
$86.2K
Kỹ Sư Cơ Khí
$123K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$107K
Bán Hàng
$32.4K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$163K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$190K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Under Armour là Nhà Thiết Kế Thời Trang at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $284,415. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Under Armour là $144,903.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Under Armour

Công ty liên quan

  • Nike
  • Macy's
  • Tapestry
  • Adidas
  • Rent the Runway
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác