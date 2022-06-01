Danh bạ công ty
UHS
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

UHS Mức lương

Mức lương tại UHS dao động từ $45,989 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $189,050 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của UHS. Cập nhật lần cuối: 9/21/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Dịch Vụ Khách Hàng
$46K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$60.3K
Kỹ Sư Phần Mềm
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Die bestbezahlte Position bei UHS ist Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $189,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei UHS beträgt $60,300.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho UHS

Công ty liên quan

  • Stripe
  • DoorDash
  • Spotify
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác