Udemy Mức lương

Mức lương tại Udemy dao động từ $48,676 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $382,500 cho vị trí Quản Lý Bất Động Sản ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Udemy. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $165K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $115K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $117K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$135K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$255K
Dịch Vụ Khách Hàng
$275K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$72.1K
Vận Hành Marketing
$139K
Quản Lý Sản Phẩm
$48.7K
Quản Lý Chương Trình
$117K
Quản Lý Dự Án
$172K
Quản Lý Bất Động Sản
$383K
Bán Hàng
$122K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$218K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$147K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$291K
Câu hỏi thường gặp

Najbolje plaćena pozicija u Udemy je Quản Lý Bất Động Sản at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $382,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Udemy je $165,334.

