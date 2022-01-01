Danh bạ công ty
Udaan
Udaan Mức lương

Mức lương tại Udaan dao động từ $3,482 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $118,850 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Udaan. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $60K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $75.3K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $85.4K
Kế Toán
$3.5K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$27.9K
Phát Triển Kinh Doanh
$119K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$17.4K
Nhà Thiết Kế Thời Trang
$10.7K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$38.8K
Nhân Sự
$33.6K
Pháp Lý
$34.7K
Marketing
$59.6K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$36.4K
Quản Lý Chương Trình
$58.9K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Udaan, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

