Danh bạ công ty
UBS
UBS Mức lương

Mức lương tại UBS dao động từ $22,039 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $230,974 cho vị trí Quản Lý Chương Trình ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của UBS. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Lập trình viên định lượng

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Chuyên viên nghiên cứu định lượng

Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
Analyst $136K
Associate Director $210K

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $110K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $110K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $138K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $175K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $64.2K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $82.5K
Quản Lý Dự Án
Median $150K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $206K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $106K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $173K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $108K
Kế Toán
$44.6K
Trợ Lý Hành Chính
$80.4K
Vận Hành Kinh Doanh
$109K
Phát Triển Kinh Doanh
$76.3K
Tổng Thư Ký
$159K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$162K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$22K
Nhân Sự
$164K
Pháp Lý
$159K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$143K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$28.3K
Quản Lý Chương Trình
$231K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$148K
Bán Hàng
$159K
Tổng Phần Thưởng
$157K
Nghiên Cứu Viên UX
$137K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at UBS is Quản Lý Chương Trình at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UBS is $137,369.

