Danh bạ công ty
Ubisoft
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Ubisoft Mức lương

Mức lương tại Ubisoft dao động từ $20,193 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $178,500 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Ubisoft. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Lập trình viên web

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Sản Phẩm
Median $108K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $48.8K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $70K
Quản Lý Dự Án
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $119K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$20.2K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$58.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$79.9K
Vận Hành Marketing
$50.5K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$126K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$164K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$179K
Nghiên Cứu Viên UX
$81.4K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Ubisoft میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $178,500 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Ubisoft میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $81,405 ہے۔

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Ubisoft

Công ty liên quan

  • Square Enix
  • Keywords Studios
  • Activision
  • Nintendo
  • Electronic Arts
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác