Twilio Mức lương

Mức lương tại Twilio dao động từ $25,870 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $623,924 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Twilio. Cập nhật lần cuối: 10/18/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Quản Lý Sản Phẩm
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Bán Hàng
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Giám đốc tài khoản

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhân Viên Tuyển Dụng
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $142K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $256K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $303K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $170K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $225K
Quản Lý Chương Trình
Median $189K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $150K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $96K
Quản Lý Dự Án
Median $248K
Kế Toán
$103K

Technical Accountant

Trợ Lý Hành Chính
$175K
Vận Hành Kinh Doanh
$272K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$304K
Phát Triển Kinh Doanh
$246K
Tổng Thư Ký
$195K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$220K
Thành Công Khách Hàng
$75.3K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$89.1K
Nhân Sự
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Pháp Lý
$151K
Vận Hành Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$179K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$238K
Nghiên Cứu Viên UX
$126K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Twilio, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Twilio là Kỹ Sư Phần Mềm at the IC6 level với tổng thu nhập hàng năm là $623,924. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Twilio là $220,710.

