Tripleseat Mức lương

Mức lương tại Tripleseat dao động từ $45,225 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức thấp đến $220,890 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Tripleseat. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $126K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Phát Triển Kinh Doanh
$45.2K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$221K

Câu hỏi thường gặp

