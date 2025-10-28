Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại TripAdvisor dao động từ $133K mỗi year cho SE1 đến $321K mỗi year cho PSE1. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $251K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của TripAdvisor. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại TripAdvisor, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
