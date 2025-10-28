Danh bạ công ty
TripAdvisor
  • Mức lương
  • Vận Hành Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Vận Hành Kinh Doanh

TripAdvisor Vận Hành Kinh Doanh Mức lương

Tổng thu nhập Vận Hành Kinh Doanh in United States tại TripAdvisor là €54.6K mỗi year cho SE2. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của TripAdvisor. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

€44.7K - €54.1K
Spain
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại TripAdvisor, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh tại TripAdvisor in United States có tổng thu nhập hàng năm là €57,614. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại TripAdvisor cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh in United States là €41,224.

