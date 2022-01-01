Danh bạ công ty
TripActions Mức lương

Mức lương tại TripActions dao động từ $74,990 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $227,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của TripActions. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$84.9K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $75K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$116K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$108K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $227K
Quản Lý Dự Án
$129K
Bán Hàng
$84.6K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $220K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at TripActions is Quản Lý Sản Phẩm with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

