Trigent Software Mức lương

Mức lương tại Trigent Software dao động từ $3,533 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $7,239 cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Trigent Software . Cập nhật lần cuối: 12/1/2025