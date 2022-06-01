Danh bạ công ty
TravelPerk
TravelPerk Mức lương

Mức lương tại TravelPerk dao động từ $51,178 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $152,176 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của TravelPerk. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $82.4K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $152K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$113K

Nhân Sự
$86.6K
Bán Hàng
$51.2K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$97.2K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại TravelPerk, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại TravelPerk là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $152,176. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại TravelPerk là $91,918.

