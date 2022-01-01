Danh bạ công ty
TransUnion
TransUnion Mức lương

Mức lương tại TransUnion dao động từ $10,548 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $300,000 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của TransUnion. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Kỹ Sư Phần Mềm
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản Lý Sản Phẩm
L2 $113K
L4 $179K

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $184K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $99.5K
Bán Hàng
Median $300K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$123K
Phát Triển Kinh Doanh
$140K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$116K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Pháp Lý
$114K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$101K
Marketing
$231K
Vận Hành Marketing
$88.7K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$97.5K
Quản Lý Chương Trình
$140K
Quản Lý Dự Án
Median $149K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$110K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$184K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$169K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại TransUnion là Bán Hàng với tổng thu nhập hàng năm là $300,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại TransUnion là $122,610.

