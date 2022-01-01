Thư Mục Công Ty
Toyota USA Mức lương

Khoảng lương Toyota USA từ $76,500 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức thấp nhất đến $194,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Toyota USA. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư dữ liệu

Nhà khoa học dữ liệu
15 $161K
16 $133K
Kỹ sư cơ khí
Median $96K

Nhà phân tích kinh doanh
Median $100K
Quản lý dự án
Median $115K
Quản lý sản phẩm
Median $137K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $194K
Kỹ sư hóa học
$102K
Dịch vụ khách hàng
$79.6K
Nhà phân tích dữ liệu
$131K
Nhà phân tích tài chính
$147K
Nhân sự
$151K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $120K
Quản lý chương trình
$106K
Nhà tuyển dụng
$95.5K
Bán hàng
$79K
Chuyên viên an ninh mạng
$80.4K
Kiến trúc sư giải pháp
$166K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$76.5K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$106K
Câu hỏi thường gặp

