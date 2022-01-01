Thư Mục Công Ty
Tower Research Capital
Tower Research Capital Mức lương

Khoảng lương Tower Research Capital từ $53,765 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức thấp nhất đến $299,700 cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Tower Research Capital. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $57.5K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà phân tích kinh doanh
$104K
Nhà khoa học dữ liệu
$300K

Nhà phân tích tài chính
$133K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$131K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$53.8K
Il ruolo più pagato segnalato in Tower Research Capital è Nhà khoa học dữ liệu at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $299,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tower Research Capital è di $117,563.

