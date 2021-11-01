Thư Mục Công Ty
Toshiba
Toshiba Mức lương

Khoảng lương Toshiba từ $30,845 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức thấp nhất đến $208,035 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Toshiba. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $119K
Phát triển kinh doanh
$152K
Kỹ sư phần cứng
$43.5K

Kỹ sư cơ khí
$115K
Quản lý chương trình
$136K
Quản lý dự án
$118K
Bán hàng
$208K
Kỹ sư phần mềm
$38K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$189K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$30.8K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Toshiba is Bán hàng at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toshiba is $118,139.

