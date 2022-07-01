Thư Mục Công Ty
Torc Robotics
Torc Robotics Mức lương

Khoảng lương Torc Robotics từ $18,814 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần cứng ở mức thấp nhất đến $248,352 cho Kỹ sư MEP ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Torc Robotics. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $152K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Nhà phân tích kinh doanh
$185K
Dịch vụ khách hàng
$51.6K

Nhà phân tích dữ liệu
$174K
Kỹ sư phần cứng
$18.8K
Kỹ sư cơ khí
$186K
Kỹ sư MEP
$248K
Quản lý sản phẩm
$237K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$137K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Torc Robotics, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

El rol con mayor salario reportado en Torc Robotics es Kỹ sư MEP at the Common Range Average level con una compensación total anual de $248,352. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Torc Robotics es $174,049.

Các tài nguyên khác