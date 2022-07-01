Torc Robotics Mức lương

Khoảng lương Torc Robotics từ $18,814 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần cứng ở mức thấp nhất đến $248,352 cho Kỹ sư MEP ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Torc Robotics. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Torc Robotics, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:
25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.