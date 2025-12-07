Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Netherlands tại TomTom dao động từ €60.1K mỗi year cho Software Engineer I đến €116K mỗi year cho Staff Software Engineer I. Gói thu nhập trung vị year in Netherlands có tổng giá trị €72.7K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của TomTom. Cập nhật lần cuối: 12/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
