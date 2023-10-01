Tiket.com Mức lương

Mức lương tại Tiket.com dao động từ $10,432 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $26,130 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Tiket.com . Cập nhật lần cuối: 10/16/2025