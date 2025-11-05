Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in India tại Tide dao động từ ₹4.44M đến ₹6.47M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tide. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₹5.1M - ₹5.82M
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₹4.44M₹5.1M₹5.82M₹6.47M
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tide, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm tại Tide in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹6,473,921. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tide cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in India là ₹4,443,963.

