Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Tide in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹4,852,399. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.