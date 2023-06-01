ThriveDX Mức lương

Mức lương tại ThriveDX dao động từ $49,750 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Information Technologist (IT) ở mức thấp đến $150,596 cho vị trí Kỹ Sư Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ThriveDX . Cập nhật lần cuối: 10/15/2025