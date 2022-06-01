Danh bạ công ty
Thrive Global
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Thrive Global Mức lương

Mức lương tại Thrive Global dao động từ $126,500 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $418,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thrive Global. Cập nhật lần cuối: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $127K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $204K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$129K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$214K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$259K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$219K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$206K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Thrive Global là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $418,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Thrive Global là $209,863.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Thrive Global

Công ty liên quan

  • Rally Health
  • HealthifyMe
  • Hinge Health
  • Blink Health
  • Owlet
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác