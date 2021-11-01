Thrasio Mức lương

Mức lương tại Thrasio dao động từ $51,640 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thrasio . Cập nhật lần cuối: 10/15/2025