Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp tại ThoughtWorks in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹9,144,017. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.