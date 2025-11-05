Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại ThoughtWorks in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹7,372,480. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.