Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in India tại ThoughtWorks dao động từ ₹2.78M mỗi year cho Senior Product Manager đến ₹7.17M mỗi year cho Principal Product Manager. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹3.46M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ThoughtWorks. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
