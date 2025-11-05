Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại ThoughtSpot dao động từ ₹3.42M mỗi year cho MTS 2 đến ₹11.92M mỗi year cho Staff Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹5.33M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ThoughtSpot. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ThoughtSpot, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
