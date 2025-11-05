Danh bạ công ty
ThoughtSpot
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Tổng thu nhập trung bình của Nhà Tuyển Dụng in India tại ThoughtSpot dao động từ ₹857K đến ₹1.22M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ThoughtSpot. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₹973K - ₹1.15M
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₹857K₹973K₹1.15M₹1.22M
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ThoughtSpot, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Tuyển Dụng tại ThoughtSpot in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹1,216,367. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ThoughtSpot cho vị trí Nhà Tuyển Dụng in India là ₹856,746.

Tài nguyên khác