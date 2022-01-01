Danh bạ công ty
ThoughtSpot
ThoughtSpot Mức lương

Mức lương tại ThoughtSpot dao động từ $12,271 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Tuyển Dụng ở mức thấp đến $326,625 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ThoughtSpot. Cập nhật lần cuối: 11/16/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Tiếp Thị
Median $148K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$213K

Phát Triển Doanh Nghiệp
$159K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$133K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$49.8K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$30.9K
Quản Lý Sản Phẩm
$110K
Nhà Tuyển Dụng
$12.3K
Bán Hàng
$327K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$107K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$152K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ThoughtSpot, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ThoughtSpot là Bán Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $326,625. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ThoughtSpot là $108,845.

Tài nguyên khác