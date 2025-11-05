Thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United Kingdom tại Thought Machine dao động từ £77.9K mỗi year cho IC2 đến £140K mỗi year cho IC3. Gói thu nhập trung vị year in United Kingdom có tổng giá trị £122K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Thought Machine. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Thought Machine, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)