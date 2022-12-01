Danh bạ công ty
Thorogood
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Thorogood Mức lương

Mức lương tại Thorogood dao động từ $13,801 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $51,646 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thorogood. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $13.8K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $38.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$51.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$38.4K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Thorogood is Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,646. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thorogood is $38,371.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Thorogood

Công ty liên quan

  • LinkedIn
  • Snap
  • Spotify
  • DoorDash
  • Facebook
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác