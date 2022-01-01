Danh bạ công ty
Thomson Reuters
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Thomson Reuters Mức lương

Mức lương tại Thomson Reuters dao động từ $6,509 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $385,000 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thomson Reuters. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Product Manager $102K
Director $169K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $90.3K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $87.1K
Bán Hàng
Median $385K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $233K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $63.7K
Nhân Sự
Median $372K
Vận Hành Kinh Doanh
$159K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$24.6K
Phát Triển Kinh Doanh
$122K
Tổng Thư Ký
$164K
Dịch Vụ Khách Hàng
$6.5K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$17.4K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$127K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$7.5K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$16.8K
Pháp Lý
$118K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$96.7K
Marketing
$76.4K
Quản Lý Dự Án
$124K
Kỹ Sư Bán Hàng
$112K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$122K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$122K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$17.5K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Thomson Reuters là Bán Hàng với tổng thu nhập hàng năm là $385,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Thomson Reuters là $96,714.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Thomson Reuters

Công ty liên quan

  • OpenText
  • LexisNexis
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác