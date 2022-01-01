Danh bạ công ty
Thinkific
Thinkific Mức lương

Mức lương tại Thinkific dao động từ $66,637 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Tuyển Dụng ở mức thấp đến $150,565 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thinkific. Cập nhật lần cuối: 11/15/2025

Quản Lý Sản Phẩm
Median $103K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $108K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$108K

Dịch Vụ Khách Hàng
$75.4K
Vận Hành Tiếp Thị
$73K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$139K
Nhà Tuyển Dụng
$66.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$151K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Thinkific, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Thinkific là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $150,565. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Thinkific là $105,321.

