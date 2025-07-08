Danh bạ công ty
The Stepstone Group
The Stepstone Group Mức lương

Mức lương tại The Stepstone Group dao động từ $52,462 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $184,677 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của The Stepstone Group. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

$160K

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$185K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$94.4K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Quản Lý Sản Phẩm
$101K
Bán Hàng
$52.5K
Kỹ Sư Phần Mềm
$109K
Câu hỏi thường gặp

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Stepstone Group est Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $184,677. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Stepstone Group est de $103,850.

Tài nguyên khác